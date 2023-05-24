"Прими поражение как мужчина и перестань плакать": Хэйни жестко обратился к Ломаченко

Абсолютный чемпион отреагировал на утверждения о несправедливости его победы.

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни призвал своего побежденного соперника Василия Ломаченко принять поражение, которое тот потерпел в их недавнем бою.

Таким образом американец отреагировал на действия менеджера спортсмена из Украины Эгиса Климаса, который просит боксерские организации сохранить за его клиентом статус обязательного претендента на титулы, считая его проигрыш несправедливым.

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"Этот парень - чертовски больной неудачник. Он получил привилегию, этот больной неудачник, а сейчас оправдывается на ходу.

Прими это поражение как мужчина и перестань плакать. Все было создано для того, чтобы ты выиграл, однако ты в третий раз в своей карьере потерпел неудачу.

И еще, скажи комиссии, чтобы она вернула мне мои 400 тысяч за тот толчок", - написал Хэйни в Twitter.

Ранее Василий Ломаченко признался, почему расплакался после поражения от Девина Хэйни.