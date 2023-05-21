"Было очень тяжело": Ломаченко признался, почему расплакался после поражения от Хэйни

Василий Ломаченко объяснил, почему не смог сдержать слез после поражения в бою с абсолютным чемпионом легкого дивизиона Девином Хэйни.

По словам боксера, в тот момент он вспомнил своего сына, который не раз звонил ему перед поединком и называл чемпионом.

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"Когда я выступал с речью, я просто вспомнил, как мой сын звонил мне сегодня семь раз и каждый раз говорил, что я новый чемпион. Когда я вспомнил этот момент, мне было очень тяжело", - сказал Ломаченко на пресс-конференции после боя.

An emotional Lomachenko reflects backstage. pic.twitter.com/DQGvsrOxBo — Top Rank Boxing (@trboxing) May 21, 2023

Напомним, что Василий Ломаченко выразил недоумение результатом боя с Девином Хэйни.