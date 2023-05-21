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"Было очень тяжело": Ломаченко признался, почему расплакался после поражения от Хэйни

Побежденный боксер озвучил неожиданную причину момента, когда эмоции взяли верх.
Сегодня, 12:32
Василий Ломаченко / Top Rank
Василий Ломаченко / Top Rank

Василий Ломаченко объяснил, почему не смог сдержать слез после поражения в бою с абсолютным чемпионом легкого дивизиона Девином Хэйни.

По словам боксера, в тот момент он вспомнил своего сына, который не раз звонил ему перед поединком и называл чемпионом.

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"Когда я выступал с речью, я просто вспомнил, как мой сын звонил мне сегодня семь раз и каждый раз говорил, что я новый чемпион. Когда я вспомнил этот момент, мне было очень тяжело", - сказал Ломаченко на пресс-конференции после боя.

Напомним, что Василий Ломаченко выразил недоумение результатом боя с Девином Хэйни.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко девин хэйни

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Ломаченко - Хэйни: лучшие моменты боя
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