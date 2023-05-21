"Был уверен, что победил": Ломаченко выразил недоумение результатом боя с Хэйни

Василий Ломаченко поделился эмоциями от поединка против абсолютного чемпиона легкого дивизиона Девина Хэйни, в котором он потерпел поражение единогласным решением.

По словам боксера с украинским паспортом, он был полностью уверен, что побеждает в этом бою, и не понимает, почему судьи приняли решение не в его пользу.

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"На протяжении всего поединка я контролировал ситуацию. В течение всего боя я понимал, что побеждаю в этом поединке. Так что для меня, конечно же, решение судей стало большим сюрпризом. После завершения 12 раундов я был уверен, что победил в этом бою, но что есть, то есть.

Безусловно, по ходу поединка я чувствовал, что забираю его. Я контролировал этот бой, контролировал каждый раунд. Для меня это большой вопрос: что в результате сегодня произошло?" - сказал Ломаченко на пресс-конференции после боя.

Ранее сообщалось, что команда Ломаченко хочет подать протест на результат боя с Хэйни.