"Крупнейшее ограбление": Команда Ломаченко хочет подать протест на результат боя с Хэйни

Эгис Климас, менеджер Василия Ломаченко, отреагировал на поражение своего клиента в поединке с абсолютным чемпионом легкого дивизиона Девином Хэйни.

По словам представителя поверженного боксера, они собираются подать протест на результат титульного боя.

"Это крупнейшее ограбление средь бела дня. Я гарантирую, что мы опротестуем это решением, подадим апелляцию, потому что кто-то должен остановить эту несправедливость.

Читай также: Бокс, ты пьян, иди домой: реакция мира на "кражу победы" Ломаченко

Кто-то должен поставить бокс на место, где он должен находиться. В боксе должна быть справедливость, ведь записки этих судей совершенно безумные. Они не понимают, как усердно бойцы работают, чтобы выйти в ринг. Когда их так грабят, это недопустимо.

Я обещаю, что мы это так не оставим. Мы будем подавать апелляцию. Возможно, мы не выиграем, может быть, даже скорее всего, все останется как есть. Но мы хотим показать, что должна существовать справедливость", - заявил Климас на пресс-конференции после боя.

Напомним, что Хэйни победил Ломаченко единогласным решением судей со счетом 116-112, 115-113, 115-113.