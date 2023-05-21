iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Крупнейшее ограбление": Команда Ломаченко хочет подать протест на результат боя с Хэйни

Менеджер поверженного боксера сделал громкое заявление после поражения.
Сегодня, 09:34
Ломаченко уступил Хэйни / Getty Images
Ломаченко уступил Хэйни / Getty Images

Эгис Климас, менеджер Василия Ломаченко, отреагировал на поражение своего клиента в поединке с абсолютным чемпионом легкого дивизиона Девином Хэйни.

По словам представителя поверженного боксера, они собираются подать протест на результат титульного боя.

"Это крупнейшее ограбление средь бела дня. Я гарантирую, что мы опротестуем это решением, подадим апелляцию, потому что кто-то должен остановить эту несправедливость.

Читай также: Бокс, ты пьян, иди домой: реакция мира на "кражу победы" Ломаченко

Кто-то должен поставить бокс на место, где он должен находиться. В боксе должна быть справедливость, ведь записки этих судей совершенно безумные. Они не понимают, как усердно бойцы работают, чтобы выйти в ринг. Когда их так грабят, это недопустимо.

Я обещаю, что мы это так не оставим. Мы будем подавать апелляцию. Возможно, мы не выиграем, может быть, даже скорее всего, все останется как есть. Но мы хотим показать, что должна существовать справедливость", - заявил Климас на пресс-конференции после боя.

Напомним, что Хэйни победил Ломаченко единогласным решением судей со счетом 116-112, 115-113, 115-113.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Эгис Климас девин хэйни

Статьи по теме

Стивенсон вызвался на бой с Хэйни после его победы над Ломаченко Стивенсон вызвался на бой с Хэйни после его победы над Ломаченко
"Было очень тяжело": Ломаченко признался, почему расплакался после поражения от Хэйни "Было очень тяжело": Ломаченко признался, почему расплакался после поражения от Хэйни
Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год
Бои без правил: расписание боев и турниров Бои без правил: расписание боев и турниров
Помочь журналистам

Видео

Ломаченко - Хэйни: лучшие моменты боя
Ломаченко - Хэйни: лучшие моменты боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Blast Paris Major 2023: Vitality встретятся с GamerLegion в финале
просмотров

Последние новости

Бокс13:02
Стивенсон вызвался на бой с Хэйни после его победы над Ломаченко
Киберспорт12:54
Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год
ММА12:45
Бои без правил: расписание боев и турниров
Бокс12:32
"Было очень тяжело": Ломаченко признался, почему расплакался после поражения от Хэйни
Киберспорт12:21
Blast Paris Major 2023: Vitality встретятся с GamerLegion в финале
Европа и мир12:12
Чемпионат мира по хоккею-2023: Германия встретится с Венгрией, США сыграют против Франции
Бокс11:59
"Доказал, что являюсь одним из лучших": Хэйни проанализировал победу над Ломаченко
Европа11:54
Стало известно, сколько Ливерпуль заплатит за Мак Алистера
Бокс11:30
Ломаченко - Хэйни: лучшие моменты боя
Европа11:20
Футболист Барселоны пожертвовал деньги на обеспечение африканских женщин средствами гигиены
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK