Бокс, ты пьян, иди домой: реакция мира на "кражу победы" Ломаченко
Василь Ломаченко втретє програв на професійному ринзі, поступившись Девіну Хейні в бою за звання абсолютного чемпіона світу.
Тим не менше, бій видався скандальним, а його результат багато кого не задовольнив.
Багато людей вважають, що цей результат - справжня краждіжка перемоги у Василя Ломаченка, який повинен був бути визнаним переможцем цього протистояння.
Loma got robbed.— Billy Hartford (@BudDupreeFan) May 21, 2023
And this is the reason @Boxing will never surpass the @ufc THAT WAS FLAT OUT ROBBERY, LOMACHENKO WON THAT FIGHT!!!!!!!!!!!! @TeddyAtlasReal @MikeTyson @maxkellerman @stephenasmith— Luis (@LGMknicksfan) May 21, 2023
What a fucking robbery Lomachenko won that fight— Stuart Feiner (@StuartFeiner) May 21, 2023
Str8 Robbery This #DevinHaney 🆚 #Lomachenko Fight 🥊— Ci$o (@CisoMusic) May 21, 2023
"Бокс - це жарт, яка крадіжка".
Boxing is a joke! What a robbery! Lomachenko whooped that man https://t.co/XKgB9MiRjJ— Andy (@SmokeyyCorso) May 21, 2023
"Чесно кажучи, я не зміг би дати Хейні більше трьох чи чотирьох раундів, якби спробував. Цей бій був пограбуванням на великій дорозі. Бокс має бути кращим! Ломаченко вочевидь виграв цей бій!"
I honestly couldn’t give Haney more than three or four rounds if I tried. This fight was a highway robbery.— Mario Fratto (@MarioFratto) May 21, 2023
Boxing needs to do BETTER! Lomachenko clearly won this fight! #Boxing #Lomachenko #HaneyLoma
Твітер акаунт Boxing Kingdom вважає, що один з суддів поставив абсолютно неадекватну оцінку:
"Ломаченко домінував в другій половині бою. Як можна було поставити 116-112 на користь Хейні?"
Lomachenko dominated the second half of the fight. No way was that 116-112 Haney— Boxing Kingdom (@BoxingKingdom14) May 21, 2023
Журналіст Дерек Боуі за власними підрахунками нарахував Ломаченкові 9-10 раундів, а тому був дуже здивований результатом.
"Бокс, ти п'яний, іди додому"
https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FDerekBowe7%2Fstatus%2F1660145325158596609&widget=Tweet
Далі, без коментарів :)
Програш ломаченко яскрава реклама того, що попи московського патріархату не дієві.— 30літня кошатниця (@miss_cat30) May 21, 2023
Треба було рясу вдіти а не обмежуватись футболкою може б допомогло)— зрілий кавун 🍈🇺🇦 (@melonsik) May 21, 2023
Ніколи не думала, що буду радіти з такого приводу. Ломаченко програв!!! Бог шельму мітить!!! Вася, ти мудак!👍— Отакасобікраля (@yanko2019) May 21, 2023
Ломаченко явно кинули судьи.— Антонів Олександр (@1945Antonov) May 21, 2023
- Молився ль ти пред боєм? Ломаченко!— Одеса-Сатира®✙ (@uanews3) May 21, 2023
Нехай дзвонить мерседесу жаліється— Roman Semeniuk🇺🇦 (@RomanSemeniuk1) May 21, 2023
Відмітимо, що після бою Ломаченко розплакався в своїй роздягальні, дуже важко переживаючи цю поразку.