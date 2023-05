Бокс, ты пьян, иди домой: реакция мира на "кражу победы" Ломаченко

Василь Ломаченко втретє програв на професійному ринзі, поступившись Девіну Хейні в бою за звання абсолютного чемпіона світу.

Тим не менше, бій видався скандальним, а його результат багато кого не задовольнив.

Багато людей вважають, що цей результат - справжня краждіжка перемоги у Василя Ломаченка, який повинен був бути визнаним переможцем цього протистояння.

Loma got robbed. — Billy Hartford (@BudDupreeFan) May 21, 2023

What a fucking robbery Lomachenko won that fight — Stuart Feiner (@StuartFeiner) May 21, 2023

"Бокс - це жарт, яка крадіжка".

Boxing is a joke! What a robbery! Lomachenko whooped that man https://t.co/XKgB9MiRjJ — Andy (@SmokeyyCorso) May 21, 2023

"Чесно кажучи, я не зміг би дати Хейні більше трьох чи чотирьох раундів, якби спробував. Цей бій був пограбуванням на великій дорозі. Бокс має бути кращим! Ломаченко вочевидь виграв цей бій!"

I honestly couldn’t give Haney more than three or four rounds if I tried. This fight was a highway robbery.



Boxing needs to do BETTER! Lomachenko clearly won this fight! #Boxing #Lomachenko #HaneyLoma — Mario Fratto (@MarioFratto) May 21, 2023

Твітер акаунт Boxing Kingdom вважає, що один з суддів поставив абсолютно неадекватну оцінку:

"Ломаченко домінував в другій половині бою. Як можна було поставити 116-112 на користь Хейні?"

Lomachenko dominated the second half of the fight. No way was that 116-112 Haney — Boxing Kingdom (@BoxingKingdom14) May 21, 2023

Журналіст Дерек Боуі за власними підрахунками нарахував Ломаченкові 9-10 раундів, а тому був дуже здивований результатом.

"Бокс, ти п'яний, іди додому"

https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FDerekBowe7%2Fstatus%2F1660145325158596609&widget=Tweet

Далі, без коментарів :)

Програш ломаченко яскрава реклама того, що попи московського патріархату не дієві. — 30літня кошатниця (@miss_cat30) May 21, 2023

Треба було рясу вдіти а не обмежуватись футболкою може б допомогло) — зрілий кавун 🍈🇺🇦 (@melonsik) May 21, 2023

Ніколи не думала, що буду радіти з такого приводу. Ломаченко програв!!! Бог шельму мітить!!! Вася, ти мудак!👍 — Отакасобікраля (@yanko2019) May 21, 2023

Ломаченко явно кинули судьи. — Антонів Олександр (@1945Antonov) May 21, 2023

- Молився ль ти пред боєм? Ломаченко! — Одеса-Сатира®✙ (@uanews3) May 21, 2023

Нехай дзвонить мерседесу жаліється — Roman Semeniuk🇺🇦 (@RomanSemeniuk1) May 21, 2023

Відмітимо, що після бою Ломаченко розплакався в своїй роздягальні, дуже важко переживаючи цю поразку.