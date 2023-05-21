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Бокс, ты пьян, иди домой: реакция мира на "кражу победы" Ломаченко

ISPORT собрал реакцию людей на поражение Василия Ломаченко от Девина Хейни.
Сегодня, 08:54
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Василь Ломаченко втретє програв на професійному ринзі, поступившись Девіну Хейні в бою за звання абсолютного чемпіона світу. 

Тим не менше, бій видався скандальним, а його результат багато кого не задовольнив.

Багато людей вважають, що цей результат - справжня краждіжка перемоги у Василя Ломаченка, який повинен був бути визнаним переможцем цього протистояння.

"Бокс - це жарт, яка крадіжка".

"Чесно кажучи, я не зміг би дати Хейні більше трьох чи чотирьох раундів, якби спробував. Цей бій був пограбуванням на великій дорозі. Бокс має бути кращим! Ломаченко вочевидь виграв цей бій!"

Твітер акаунт Boxing Kingdom вважає, що один з суддів поставив абсолютно неадекватну оцінку:

"Ломаченко домінував в другій половині бою. Як можна було поставити 116-112 на користь Хейні?"

Журналіст Дерек Боуі за власними підрахунками нарахував Ломаченкові 9-10 раундів, а тому був дуже здивований результатом.

"Бокс, ти п'яний, іди додому"

https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FDerekBowe7%2Fstatus%2F1660145325158596609&widget=Tweet

Далі, без коментарів :)

Відмітимо, що після бою Ломаченко розплакався в своїй роздягальні, дуже важко переживаючи цю поразку.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко

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