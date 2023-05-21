Ломаченко расплакался после поражения от Хейни: появились первые кадры из закулисья боя

Поверженный боксер не сдержал эмоций после неудачи в ответственном поединке.

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни защитил свои пояса, одолев в титульном бою Василия Ломаченко.

В достаточно конкурентном поединке судьи отдали победу американскому бойцу единогласным решением со счетом 116-112, 115-113, 115-113.

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Потерпев неудачу в столь ответственном противостоянии, поверженный боксер из Украины не смог сдержать эмоций после боя и расплакался. Кадры разочарования спортсмена опубликовала промоутерская компания Top Rank в Twitter.

An emotional Lomachenko reflects backstage. pic.twitter.com/DQGvsrOxBo — Top Rank Boxing (@trboxing) May 21, 2023

Ранее Василий Ломаченко прокомментировал свое поражение в бою с Девином Хэйни.