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Ломаченко расплакался после поражения от Хейни: появились первые кадры из закулисья боя

Поверженный боксер не сдержал эмоций после неудачи в ответственном поединке.
Сегодня, 08:40
Василий Ломаченко / Top Rank
Василий Ломаченко / Top Rank

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни защитил свои пояса, одолев в титульном бою Василия Ломаченко.

В достаточно конкурентном поединке судьи отдали победу американскому бойцу единогласным решением со счетом 116-112, 115-113, 115-113.

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Потерпев неудачу в столь ответственном противостоянии, поверженный боксер из Украины не смог сдержать эмоций после боя и расплакался. Кадры разочарования спортсмена опубликовала промоутерская компания Top Rank в Twitter.

Ранее Василий Ломаченко прокомментировал свое поражение в бою с Девином Хэйни.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко девин хэйни

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Ломаченко - Хэйни: лучшие моменты боя
Ломаченко - Хэйни: лучшие моменты боя

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