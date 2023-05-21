"Все видели, что произошло": Ломаченко отреагировал на поражение от Хэйни
Василий Ломаченко сразу после боя прокомментировал свое поражение абсолютному чемпиону легкого дивизиона Девину Хэйни.
Боксер с украинским паспортом не захотел обсуждать заслуженность победы своего оппонента, но намекнул на спорность такого судейского решения.
"Во-первых, я хочу поблагодарить своего бога Иисуса Христа. Во-вторых, благодарю мою команду: отца, менеджера, катмена, мою семью, моих друзей. И вас, что пришел поддержать нас. Большое спасибо.
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Чувствую ли я, что заслужил стать абсолютным чемпионом? Я не хочу говорить об этом. Все видели, что произошло сегодня. Думаю, я показал, что могу оставаться в боксе, я в хорошей форме. Увидимся в следующий раз.
У меня украли мечту стать абсолютным чемпионом? Я не могу говорить об этом. Это просто неудобный момент. Все было в рамках правил, все было чисто.
Перед боем я думал, что Хэйни будет лучше. Он топовый, хороший боксер, но не боец pound-for-pound", - сказал Ломаченко.
Напомним, что Хэйни победил Ломаченко единогласным решением судей со счетом 116-112, 115-113, 115-113.