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Ломаченко очень спорно проиграл Хейни

Боксеры провели достаточно ровное и конкурентное сражение.
Сегодня, 07:45
Хэйни и Ломаченко / Getty Images
Хэйни и Ломаченко / Getty Images

В Лас-Вегасе, штат Невада, США, прошел вечер бокса главным событием которого стало сражение за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе между Девином Хейни (29-0-0,15 КО) и Василием Ломаченко (17-2, 11 КО) .

В первом раунде оба боксера присматривались друг к другу, поочередно занимая центр ринга, но на последних секундах уроженец Одесской области попытался провести атаку, зажав соперника в углу. После первого перерыва боксеры продолжили в том же духе. Ломаченко больше прессинговал, а Хейни хотел найти свой "тот же удар". В общем, старт боя был очень ровным.

В третьей трехминутке Хейни получил устное предупреждение за удар по затылку, а затем хорошо попал по Василию, на что тот моментально ответил серией ударов.

Четвертый раунд стал первым, в котором мы увидели падение, но это было падение не после удара, а после странной борьбы в клинче. Рефери в ринге даже не понял, как ему на это реагировать, просто подняв обоих спортсменов с настила. В пятом раунде Ломаченко снова упал, но снова это было падение не в результате удара соперника.

Источник: Getty Images

Ломаченко хорошим ударом левой в середине шестого раунда поразил Хейни, но тот будто и не заметил этого, ответив своим выстрелом в концовке периода. Седьмой Василий начал с атаки, которая заставила "ахнуть" зал, но, кажется, никак не повлияла на Хейни. Девин продолжил выбрасывать единичные силовые удары и работать по туловищу белгород-днестровца.

В восьмом раунде Хейни врезался плечом в туловище Ломаченко, из-за чего последний снова рухнул на ринг. В общем, этот раунд был не столь зрелищным, как предыдущие.

Но, похоже, это было затишье перед следующим, в котором оба боксера пытались показать себя и наносили удары. Ломаченко работал быстро и много, Хейни изредка, но сильно. Но запомнился один из ударов Ломаченко левой, прямо в голову сопернику.

Источник: Getty Images

Чемпионские раунды стартовали очень интересно. Ломаченко поднял на ноги зал, уже видевший падение Хейни, но американец смог устоять на ногах и даже практически выровнять ситуация к гонгу. Предпоследняя трехминутка также началась с точного выстрела Василия, которому, наконец, снова не удалось развить свой успех, хотя на этот раз Хейни явно "потерялся" и просто хотел дождаться конца раунда.

В последнем раунде Ломаченко шел в атаку, в то время, когда Девин пытался выбрасывать удары на противоходе. Но в общей сложности 12-й раунд разочаровал, ведь фактически ничего интересного в нем так и не произошло, все попытки боксеров нанести финальный удар были напрасны.

Хотя казалось, что Ломаченко должен одержать победу в этом бою, все три судьи поединка отдали победу Хейни: 116-112, 115-113, 115-113.

Счет боя Хейни – Ломаченко по мнению ISPORT

  • 1 раунд: 9-10
  • 2 раунд: 18-20
  • 3 раунд: 27-30
  • 4 раунд: 37-39
  • 5 раунд: 47-48
  • 6 раунд: 57-57
  • 7 раунд: 66-67
  • 8 раунд: 75-77
  • 9 раунд: 84-87
  • 10 раунд: 93-97
  • 11 раунд: 102-107
  • 12 раунд: 111-117

Отметим, что в андеркарте этого боя состоялся поединок за звание чемпиона мира, который завершился очень крутым нокаутом на последних секундах 12-го раунда.


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