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Накатани организовал нокаут года за 20 секунд до конца боя за звание чемпиона мира

Японец вырубил австралийского оппонента.
Сегодня, 05:41
Хунто Накатани / Getty Images
Хунто Накатани / Getty Images

В рамках андеркарты боя за звание абсолютного чемпиона мира между Девином Хейни и Василием Ломаченко состоялся поединок между Хунто Накатани (25-0, 19 КО) и Эндрю Молоуни (25-2, 16 КО).

На кону этой встречи стоял вакантный титул чемпиона мира во втором самом легком весе, который оставил вакантным другой японец - Казуо Иока.

Уже во втором раунде Накатани смог отправить своего соперника на настил ринга, но Молоуни быстро восстановился и продолжил бой.

Но это был не в последний раз, когда австралиец оказывался на полу, затем он упал в 11-м раунде, а в финальной трехминутке случился претендент на звание нокаут года.

До последнего гонга оставалось всего 20 секунд, как Накатани вкусным левым боковым отправил соперника отдыхать. Рефери не раздумывая показал, что матч завершен.

Напомним, онлайн трансляция боя Хейни - Ломаченко будет доступна на ISPORT.


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