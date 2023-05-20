Ломаченко - Хэйни: видео онлайн-трансляция титульного боя 20.05.2023

ISPORT.ua представляет видео трансляцию боя Василия Ломаченко и Девина Хэйни, которые встретятся в поединке за абсолютное чемпионство в легком весе.

Бывший чемпион в трех дивизионах Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) проведет поединок против абсолютного чемпиона мира в легком дивизионе Девина Хэйни (29-0, 15 КО).

Спортсмен с украинским паспортом постарается со второй попытки объединить все пояса. Американец проведет вторую защиту своих титулов, чтобы закрепить свое звание чемпиона.

Бой Ломаченко - Хэйни состоится 20 мая в Лас-Вегасе, штат Невада, США на MGM Grand Garden Arena. Ориентировочное время начала боя - после 5:00 по киевскому времени в воскресенье, 21 мая.

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Видео онлайн-трансляция боя Ломаченко - Хэйни

В Украине основным транслятором поединка является медиасервис MEGOGO. Сейчас организация сообщила, что не будет транслировать поединок.

Промоутерская компания Tоp Rank, которая представляет интересы Ломаченко, заявила о том, что покажет трансляцию поединка бесплатно для граждан Украины.

Онлайн-трансляцию можно найти на YouTube-канале промоутерской компании.

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Результаты Ломаченко и Хэйни

В своей профессиональной карьере Василий провел 19 боев, в которых 17 раз побеждал (11 нокаутов) и дважды проигрывал. Одно из поражений случилось пару лет назад в объединительном поединке, когда украинец уступил американцу Теофимо Лопесу.

В последних поединках 35-летний боксер встречался с Ричардом Комми и Джемейном Ортисом. Ломаченко победил ганского боксера техническим нокаутом, а американца - решением судей.

Американец на профессиональном уровне провел 29 боев, в которых всегда выходил победителем. На счету 24-летнего спортсмена 15 нокаутов.

Девин Хэйни стал претендентом на абсолютное чемпионство, которым владел Джордж Камбосос, по той причине, что Ломаченко отказывался покидать Украину во время начала полномасштабной войны с россией. Своим шансом американец воспользовался сполна. Девин дважды одолел австралийца решением судей, а их оценки были в большом преимуществе на стороне Хэйни.

Ранее сообщалось, что украинец перевесил американца на церемонии взвешивания.