Бесспорный фаворит vs возрастной андердог: что говорил боксерский мир перед боем Хэйни - Ломаченко

Абсолютный чемпион легкого дивизиона Девин Хэйни в ближайшем бою будет защищать свои титулы против бывшего обладателя поясов в трех весовых категориях Василия Ломаченко.

Американский боец и боксер из Украины сойдутся в ринге 20 мая на арене MGM Grand в Лас-Вегасе, штат Невада, США.

Перед поединком особого разделения во мнениях по поводу фаворита противостояния не было, поскольку большинство спортсменов, тренеров, промоутеров, экспертов отдавали предпочтение действующему абсолютному чемпиону. При этом прогнозы варьировались от более сдержанных до полной уверенности в успехе американца.

Несмотря на заявления самих будущих соперников, в которых прослеживалась сопредельная мотивация на бой, многие считают, что именно Хэйни возьмет верх в схватке благодаря своей молодости, умениям и попросту габаритам. Ломаченко же, как правило, отводят роль андердога в силу его возраста, возможного ослабления былых навыков и на фоне не совсем убедительного выступления в последнем поединке.

ISPORT.ua предлагает вспомнить, что говорили в боксерском мире по поводу боя Хэйни - Ломаченко.

За Хэйни

Венесуэльский ветеран легкого веса, бывший соперник Ломаченко и Хэйни Хорхе Линарес:

"Я уважаю их обоих. Мы очень хорошие друзья как с Ломаченко, так и с Хэйни. Но я даю 60 на 40 в пользу Хэйни. Как по мне, прямо сейчас лучшее время Девина. Он быстрый, у него есть мощь, он очень хорошо передвигается по рингу. Конечно, Ломаченко - это Ломаченко, но это другая весовая категория, другое тело".

Хорхе Линарес / Источник: Getty Images

Бывший объединенный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос:

"Хэйни защитит свои титулы в бою против Ломаченко. Василий очень мне нравится как человек и боец. Я просто думаю, что к нему подкралась старость, а Хэйни слишком хорош. Стилистически это плохой поединок для Ломаченко".

Авторитетный промоутер Лу ДиБелла:

"Хэйни слишком быстр, слишком молод, слишком большой и слишком опытен для Ломы. К тому же Ломаченко становится старше. Поэтому я делаю Хэйни слишком большим фаворитом в этом противостоянии".

Читай также: "Важно каждое движение": яркий проморолик боя Хэйни - Ломаченко

Американский ветеран бокса Пол Малиньяджи:

"Хэйни не будет легким соперником. Он большой легковес, который знает, как использовать свои физические размеры и потрясающий атлетизм. Девин - очень быстрый, у него отличное чувство тайминга, быстрые ноги. Он расставляет много хороших ловушек. У него обычная манера ведения боя, но в ней он использует много ловушек".

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн:

"Хэйни победит. Я думаю, что он заберет каждый раунд. Сейчас Девин Хэйни стоит больших денег, и это заслуженно. Он потрясающий боец. Я думаю, что поединок с Ломаченко - это отличный бой для него".

Эдди Хирн / Источник: Getty Images

Бывший чемпион в двух весовых категориях Шакур Стивенсон:

"Девин слишком большой. Не поймите меня неправильно, Ломаченко хороший боксер и может драться, но Хэйни выступает далеко не в своей весовой категории. Перед взвешиванием он наберет 135 фунтов, но в день боя будет весить 150 или 160. Ломаченко выйдет в ринг примерно 137 или 138 фунтов.

Так что это даже нечестно. Я думаю, что Хэйни может победить убийством. Хотя все же Девин не тот парень, который вырубает соперников. Он собирается перебоксировать Ломаченко".

Американский легковес и последний соперник Ломаченко Джемейн Ортис:

"Это будет сложный бой для обоих парней, но у меня есть победитель - Хэйни. Просто он более крупный парень и у него хороший, сильный джеб. Все же Ломаченко еще на кое-что способен, что сделает бой интересным. Если Девин пристреляется, то это будет легкая ночь для него".

Джемейн Ортис / Источник: Getty Images

Украинский боксер Иван Редкач:

"Я отдаю предпочтение Хэйни, потому что он моложе, голоднее и более мотивирован. Лома тоже отличный боец, но он провел 400 боев в любителях. Это непросто".

Чемпион WBO в первом полусреднем весе Джош Тейлор:

"Это очень интересный бой. На мой взгляд, Хэйни слишком большой для Ломы. Он высокий, крупный и сильный. Хэйни - молодой, резкий и свежий. Так что я считаю, что все эти атрибуты на его стороне. Мне кажется, что Хэйни победит, но никогда нельзя сбрасывать со счетов Ломаченко.

У Ломаченко была продолжительная карьеру. Я считаю, что он находится на ее финальном этапе. Но все равно у него хорошие шансы в этом бою. Поединок может сложиться в любую сторону, но я склоняюсь к победе Хэйни".

Читай также: Ломаченко - Хэйни: где и когда смотреть бой

Непобежденный украинский боксер первого среднего веса Богдан Штонда:

"Девин Хэйни - фаворит, ведь время на его стороне. Василий разносторонний боксер который умеет думать и грамотно прорабатывать своих оппонентов под разными углами. Хэйни еще не приходилось боксировать с таким соперником, как Ломаченко, но, по моему мнению, Хэйни фаворит в этом противостоянии".

Тренер обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Шугар Хилл Стюард:

"Я отдам предпочтение Хэйни из-за его габаритов и размаха рук. К тому же он очень хороший боксер. Но и Ломаченко не всегда был больше своих соперников, так что он привык к более крупным и длинноруким парням. Я предвижу битву с качелями, очень близкий бой. Я не думаю, что это будет односторонний поединок, ведь они оба на вершине, оба великолепные бойцы. Я с удовольствием наблюдаю за обоими и просто жду хорошего, захватывающего поединка".

Тайсон Фьюри и Шугар Хилл Стюард / Источник: Getty Images

Американский боксер Дэнни Гарсия:

"Это хороший бой. Если бы пришлось выбирать кого-то, то я бы назвал Хэйни, потому что у него хороший джеб, он моложе и сильнее. Но Ломаченко даст бой, поэтому я считаю, что это будет близкий поединок. Впрочем, я могу представить и победу Ломы, но отдаю предпочтение более молодому бойцу".

Обладатель титула WBC в первом полусреднем весе Реджис Прогрейс:

"Я отдаю предпочтение Девину Хэйни. Он крупнее, моложе, а еще я думаю, что навыки Ломаченко могли немного ухудшиться. Но это все равно будет хороший бой. Не скажу, что шансы равны, но здесь все близко, почти поровну".

Нейтральная позиция

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум:

"Посмотрим, кто победит. Мне кажется, что это будет очень сложный бой. Я думаю, что Хэйни - фаворит, но, как по мне, это бой с равными шансами".

Боб Арум с Хэйни и Ломаченко / Источник: Getty Images

Авторитетный тренер Роберт Гарсия:

"Мне нравится стиль Ломы. Он чертовски талантлив, но слишком мал для Хэйни. Думаю, что Девин выиграет решением, но не удивлюсь, если Лома будет доминировать, как это делал в бою с Линаресом. Он просто окажется умнее и превзойдет своего оппонента. У Ломаченко есть навыки. Можно предположить, что он возьмет этот бой решением".

Бывший соперник Василия Ломаченко Ричард Комми:

"Хэйни молод, талантлив. Он победил во всех своих боях, прошел через множество поединков с хорошими боксерами. И сейчас он чемпион, он уверен в себе, показывает отличные результаты.

У Ломаченко чуть меньше боев, но он тоже соперничал с отличными боксерами, с большими, как я и Теофимо Лопес. Это будет очень горячий бой. Я им обоим желаю успеха и удачи. Думаю, что победит лучший. Мне сложно назвать фаворита".

Ричард Комми / Источник: Getty Images

Непобежденный украинский боксер второго легчайшего веса Олег Довгун:

"Я думаю, что бой точно пройдет всю дистанцию и будет очень равным. Шансы на победу - 50 на 50".

Александр Красюк, промоутер обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика:

"Мое мнение не будет выглядеть как большая поддержка с моей стороны, потому что в глубине души я отношусь к Ломаченко как к своему соотечественнику. Неважно, что он говорит и делает, Василий все равно украинец. Я бы хотел, чтобы он победил, но это очень рискованный бой для него. Два года назад я бы слепо поставил на Ломаченко. Сейчас, после того что произошло в Украине и в его карьере, после поражения, после возвращения и травм я скажу, что его шансы снизились. Но он великий воин, очень мастеровитый боец. Он может дать очень хороший урок Девину Хэйни.

У меня нет стопроцентного прогноза. Вероятно, я скажу, что преимущество на стороне Хэйни, потому что он моложе, мотивированнее и физически крупнее. И он защищает титулы. Но главный стимул Василия - бой за звание абсолютного чемпиона, это мечта его жизни".

Александр Красюк / Источник: Getty Images

За Ломаченко

Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес:

"Думаю, что Ломаченко победит в этом поединке. Это из-за интеллекта его ударов и того, что он делает. Он утомляет. Даже несмотря на то, что Девин имеет соответствующую подготовку. Против Ломы нельзя все время защищаться. Нужно атаковать всеми средствами, а я не думаю, что Девин на это способен.

Разница в габаритах не имеет значения. Лома боролся против более крупных боксеров. Подумайте - двукратный олимпийский призер, имеет более 400 любительских поединков, чемпион трех дивизионов в профессионалах. Он боролся против высоких и маленьких, против любых. Даже при том, что у Девина хороший джеб - он слишком напуган, чтобы сделать это".

Теофимо Лопес / Источник: Getty Images

Тренер и отец бывшего абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса Теофимо Лопес-старший:

"Люди пытались делать то, что попытается сделать Девин Хэйни. Они пытались перебоксировать боксера, перебоксировать гребаную "Матрицу". Ломаченко называют "Матрицей" не просто так. Он уже не та "Матрица", что раньше, но его хватит, чтобы побить Хэйни. Я ставлю на победу Ломаченко единогласным решением судей".

Британский ветеран бокса, бывший соперник Ломаченко Энтони Кролла:

"Я не могу дождаться этого боя. Конечно, у Хэйни есть габариты. Теофимо Лопес задал тактику, которой, пожалуй, будет пытаться следовать Девин. Но я верю, что мы увидим еще один великолепный вечер от Ломаченко. Мне кажется, что его подвижность очень утомит Хэйни. Ломаченко - достаточно большой андердог у букмекеров, но я считаю, что он сделает свое дело".

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с прогнозом на бой Хэйни - Ломаченко.