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"Важно каждое движение": яркий проморолик боя Хэйни - Ломаченко

Предлагаем вашему вниманию видеоанонс предстоящего титульного поединка.
Сегодня, 09:25
Девин Хэйни и Василий Ломаченко / Getty Images
Девин Хэйни и Василий Ломаченко / Getty Images

Абсолютный чемпион легкого дивизиона Дэвин Хейни (29-0, 15 КО) в своем ближайшем бою встретится в ринге с Василием Ломаченко (17-2, 11 КО).

Поединок состоится 20 мая в Лас-Вегасе (США) на MGM Grand Garden Arena.

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Перед боем промоутерская компания Top Rank представила яркий проморолик будущего противостояния лидера дивизиона с бывшим чемпионом.

"Важно каждое движение", - подписала видео организация.

Ранее Девин Хэйни сделал однозначный прогноз на поединок с Василием Ломаченко.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко девин хэйни

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