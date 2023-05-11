"Важно каждое движение": яркий проморолик боя Хэйни - Ломаченко
Предлагаем вашему вниманию видеоанонс предстоящего титульного поединка.
Абсолютный чемпион легкого дивизиона Дэвин Хейни (29-0, 15 КО) в своем ближайшем бою встретится в ринге с Василием Ломаченко (17-2, 11 КО).
Поединок состоится 20 мая в Лас-Вегасе (США) на MGM Grand Garden Arena.
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Перед боем промоутерская компания Top Rank представила яркий проморолик будущего противостояния лидера дивизиона с бывшим чемпионом.
"Важно каждое движение", - подписала видео организация.
𝐄𝐕𝐄𝐑𝐘 𝐌𝐎𝐕𝐄 𝐌𝐀𝐓𝐓𝐄𝐑𝐒.#HaneyLoma | MAY 20 | ESPN+ PPV pic.twitter.com/TSPjJOAf0P— Top Rank Boxing (@trboxing) May 10, 2023
Ранее Девин Хэйни сделал однозначный прогноз на поединок с Василием Ломаченко.