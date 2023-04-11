Василий Ломаченко - Девин Хэйни: прогноз на титульный бой 20.05.2023

Прогноз на бой Ломаченко - Хэйни. Узнай на iSport кто победит, какие коэффициенты и ставки на бой.

Абсолютный чемпион в легком дивизионе Девин Хэйни (29-0, 15 КО) проведет поединок с бывшим чемпионом в трех дивизионах Василием Ломаченко (17-2, 11 КО).

Боксеры проведут титульный бой, на кону которого будут стоять все пояса, которым владеет американский спортсмен.

Хэйни сумел завоевать абсолютное чемпионство, отобрав пояса у Джорджа Камбососа. Боксеры затем провели реванш, в котором снова лучшим стал Девин.

Спортсмен с украинским паспортом еще несколько лет назад был близок к абсолютному чемпионству, однако проиграл титульный бой Теофимо Лопесу. Затем Ломаченко провел пару боев и получил шанс завоевать пояса.

Коэффициент и ставки на бой Ломаченко - Хэйни

Василий Ломаченко выступает андердогом титульного боя. По мнению аналитиков, Хэйни имеет хорошее преимущество. Букмекеры считают, что американец одержит победу и защитит пояса.

Прогноз букмекеров на бой Ломаченко - Хэйни:

Победа Ломаченко: 2.75

Ничья: 18.00

Победа Хэйни: 1.42

Согласно коэффициентам, ожидается, что титульный бой продлится минимум 11 раундов. На это можно поставить с коэффициентом - 1.14.

Примечательно, что наиболее реальным исходом боя станет победа Хэйни по очкам. На данной пари можна поставить с показателем - 1.61.

Статистика боев Ломаченко - Хэйни

Между собой боксеры проведут первый бой, а со статистикой поединков можно ознакомиться ниже.

Статистика боев

Ломаченко - Хэйни

17 победы 29

11 нокаутом 15

0 ничьи 0

2 Поражения 0

Ожидается, что титульный бой Ломаченко и Хэйни пройдет 20 мая в Лас-Вегасе (США) на MGM Grand Garden Arena.