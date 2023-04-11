Василий Ломаченко - Девин Хэйни: прогноз на титульный бой 20.05.2023
Абсолютный чемпион в легком дивизионе Девин Хэйни (29-0, 15 КО) проведет поединок с бывшим чемпионом в трех дивизионах Василием Ломаченко (17-2, 11 КО).
Боксеры проведут титульный бой, на кону которого будут стоять все пояса, которым владеет американский спортсмен.
Хэйни сумел завоевать абсолютное чемпионство, отобрав пояса у Джорджа Камбососа. Боксеры затем провели реванш, в котором снова лучшим стал Девин.
Спортсмен с украинским паспортом еще несколько лет назад был близок к абсолютному чемпионству, однако проиграл титульный бой Теофимо Лопесу. Затем Ломаченко провел пару боев и получил шанс завоевать пояса.
Коэффициент и ставки на бой Ломаченко - Хэйни
Василий Ломаченко выступает андердогом титульного боя. По мнению аналитиков, Хэйни имеет хорошее преимущество. Букмекеры считают, что американец одержит победу и защитит пояса.
Прогноз букмекеров на бой Ломаченко - Хэйни:
- Победа Ломаченко: 2.75
- Ничья: 18.00
- Победа Хэйни: 1.42
Согласно коэффициентам, ожидается, что титульный бой продлится минимум 11 раундов. На это можно поставить с коэффициентом - 1.14.
Примечательно, что наиболее реальным исходом боя станет победа Хэйни по очкам. На данной пари можна поставить с показателем - 1.61.
Статистика боев Ломаченко - Хэйни
Между собой боксеры проведут первый бой, а со статистикой поединков можно ознакомиться ниже.
Статистика боев
Ломаченко - Хэйни
17 победы 29
11 нокаутом 15
0 ничьи 0
2 Поражения 0
Ожидается, что титульный бой Ломаченко и Хэйни пройдет 20 мая в Лас-Вегасе (США) на MGM Grand Garden Arena.