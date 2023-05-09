"Побью любителя": Хэйни сделал однозначный прогноз на поединок с Ломаченко

Абсолютный чемпион легкого дивизиона Девин Хэйни оценил будущий бой против Василия Ломаченко.

Американский боксер отметил, что для его соперника сейчас уже самое неудачное время для поединка, и выразил уверенность в своей победе.

Читай также: "Он на пути к выходу": Хэйни предрекает Ломаченко завершение карьеры

"Я считаю, что Ломаченко должен был сразиться со мной четыре года назад, когда я бросил ему вызов. Я тогда сказал: "Дерись со мной сейчас, потому что будет только хуже".

Сейчас самое плохое время для боя, потому что теперь я чемпион, моя уверенность зашкаливает. Я получил стимул. Получил больше опыта. С тех пор все улучшилось.

20 мая вы увидите, как я побью любителя. Самый молодой абсолютный чемпион в истории", - приводит слова Хейни Boxing News 24/7.

Напомним, бой Хэйни - Ломаченко состоится 20 мая в Лас-Вегасе (США) на MGM Grand Garden Arena.

Ранее Василий Ломаченко высказался о выпадах со стороны Девина Хэйни.