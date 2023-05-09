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"Никаких слов": Ломаченко оставил послание Хэйни

Спортсмен из Украины отреагировал на слова будущего соперника о том, что он избегал американца.
Сегодня, 11:20
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко высказался о выпадах со стороны действующего обладателя всех поясов Девина Хэйни.

По словам спортсмена с украинским паспортом, он никогда не избегал Хэйни. Сейчас у Девина есть отличный шанс доказать, что он лучший.

"Хэйни - абсолютный чемпион мира. Сейчас он настоящий чемпион. Почему он говорит о том, что было четыре года назад? Будет ли ему теперь проще, чем четыре года назад? Посмотрим".

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"У него есть шанс подтвердить то, что он говорит. Больше никаких слов, только 20 мая", - сказал Ломаченко в документальном фильме Blood, Sweat & Tears: Haney vs Lomachenko.

Напомним, бой Девин Хэйни - Василий Ломаченко состоится 20 мая в Лас-Вегасе. Ранее бывший соперник Ломаченко объяснил, почему тот победит Хэйни.


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