"Никаких слов": Ломаченко оставил послание Хэйни

Спортсмен из Украины отреагировал на слова будущего соперника о том, что он избегал американца.

Бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко высказался о выпадах со стороны действующего обладателя всех поясов Девина Хэйни.

По словам спортсмена с украинским паспортом, он никогда не избегал Хэйни. Сейчас у Девина есть отличный шанс доказать, что он лучший.

"Хэйни - абсолютный чемпион мира. Сейчас он настоящий чемпион. Почему он говорит о том, что было четыре года назад? Будет ли ему теперь проще, чем четыре года назад? Посмотрим".

Читай также: Ломаченко: Я начал новую жизнь, мое эго было очень большим

"У него есть шанс подтвердить то, что он говорит. Больше никаких слов, только 20 мая", - сказал Ломаченко в документальном фильме Blood, Sweat & Tears: Haney vs Lomachenko.

Напомним, бой Девин Хэйни - Василий Ломаченко состоится 20 мая в Лас-Вегасе. Ранее бывший соперник Ломаченко объяснил, почему тот победит Хэйни.