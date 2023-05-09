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Ломаченко: Я начал новую жизнь, мое эго было очень большим

Спортсмен с украинским паспортом отметил влияние поражения от Теофимо Лопеса.
Сегодня, 09:03
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Бывший объединенный чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко поделился воспоминаниями о своем поражении Теофимо Лопесу.

По словам боксера, после того поединка он стал другим человеком.

"Я потерял три пояса, я проиграл бой с Лопесом. Но я выиграл кое-что намного больше, чем эти три пояса. Для меня это было очень хорошо. Теперь я это понимаю. Сейчас я начал новую жизнь как другой человек".

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"Перед этим я был человеком, который хотел покорить мир. Внутри меня мое эго было очень большим. Многие этого не замечали, но после этого поражения я увидел себя и с этого момента начал меняться. Всему свое время. Возможно, это было не мое время", - сказал Ломаченко в документальном фильме Blood, Sweat & Tears: Haney vs Lomachenko.

Напомним, в октябре 2020 года Ломаченко проиграл Лопесу единогласным решением судей в бою за звание абсолютного чемпиона мира.

Ранее сообщалось, что Ломаченко высказался об отказе от боя с Камбососом из-за начала полномасштабной войны.


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