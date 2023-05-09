"Просто решение для тех, кто любит свою страну": Ломаченко - об отказе от боя с Камбососом из-за войны

Спортсмен с украинским паспортом кардинально изменил свое мышление после начала полномасштабной войны с россией.

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко поделился воспоминаниями по поводу своего отказа от боя за звание абсолютного чемпиона мира в легком дивизионе против Джорджа Камбососа после начала полномасштабной войны Украины с россией.

По словам спортсмена, он стал на защиту своей страны и семьи.

"Ты ничего не можешь делать, когда война приходит в твою страну и твой дом. Я думаю, что это неправильно. Я просто пытался защищать свою семью, свой дом и нашу страну. Это простое решение для людей, которые любят свою страну, свой дом, свою семью и свой народ. Ты не думаешь о четырех пояса и звании абсолютного чемпиона мира. Нет, ты никогда не думаешь об этом".

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"Сейчас я начал думать про мою семью и детей. Как все сложится, где и кем они будут, когда вырастут? Теперь это одна из моих целей", - сказал Ломаченко в документальном фильме Blood, Sweat & Tears: Haney vs Lomachenko.

Отметим, что после вторжения россии Ломаченко пошел в тероборону, а потом возобновил профессиональную карьеру.

Напомним, бой Девин Хэйни - Василий Ломаченко состоится 20 мая в Лас-Вегасе. Ранее бывший соперник Ломаченко объяснил, почему тот победит Хэйни.