"Мне не нравится Ломаченко, хочу отправить его на пенсию": Хэйни жестко высказался о сопернике
Абсолютный чемпион легкого дивизиона Девин Хэйни резко высказался о своем будущем сопернике Василии Ломаченко.
Американский боксер признался, что испытывает неприязнь к своему оппоненту, и в очередной раз выразил уверенность в своем успехе в поединке.
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"Он заставил меня ждать боя с ним четыре года, с тех пор как мне было 20 лет. Так что мне не нравится Ломаченко. Хочу жестко его избить и отправить на пенсию.
Лома никогда не был андердогом. А в этот раз он дерется с чемпионом, с парнем, который больше, сильнее, быстрее и моложе его. Все расклады играют против него", - сказал Хэйни в документальном фильме Blood, Sweat & Tears: Haney vs Lomachenko.
Напомним, бой Хэйни - Ломаченко состоится 20 мая в Лас-Вегасе (США) на MGM Grand Garden Arena.
Ранее промоутер Усика сделал прогноз на бой Хэйни - Ломаченко.