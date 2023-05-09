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"Мне не нравится Ломаченко, хочу отправить его на пенсию": Хэйни жестко высказался о сопернике

Абсолютный чемпион решительно настроен на успех в ближайшем бою.
Сегодня, 00:22
Хэйни подерется с Ломаченко / Getty Images
Хэйни подерется с Ломаченко / Getty Images

Абсолютный чемпион легкого дивизиона Девин Хэйни резко высказался о своем будущем сопернике Василии Ломаченко.

Американский боксер признался, что испытывает неприязнь к своему оппоненту, и в очередной раз выразил уверенность в своем успехе в поединке.

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"Он заставил меня ждать боя с ним четыре года, с тех пор как мне было 20 лет. Так что мне не нравится Ломаченко. Хочу жестко его избить и отправить на пенсию.

Лома никогда не был андердогом. А в этот раз он дерется с чемпионом, с парнем, который больше, сильнее, быстрее и моложе его. Все расклады играют против него", - сказал Хэйни в документальном фильме Blood, Sweat & Tears: Haney vs Lomachenko.

Напомним, бой Хэйни - Ломаченко состоится 20 мая в Лас-Вегасе (США) на MGM Grand Garden Arena.

Ранее промоутер Усика сделал прогноз на бой Хэйни - Ломаченко.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко девин хэйни

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