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"Шансы снизились": Промоутер Усика сделал прогноз на бой Хэйни - Ломаченко

Александр Красюк поделился мнением о будущем поединке.
Сегодня, 11:58
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Александр Красюк, промоутер обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, высказался о предстоящем поединке между абсолютным чемпионом легкого дивизиона Девином Хэйни и Василием Ломаченко.

По его мнению, американец будет опасным соперником для боксера с украинским паспортом, но считает, что тот может дать бой чемпиону.

"Мое мнение не будет выглядеть как большая поддержка с моей стороны, потому что в глубине души я отношусь к Ломаченко как к своему соотечественнику. Неважно, что он говорит и делает, Василий все равно украинец. Я бы хотел, чтобы он победил, но это очень рискованный бой для него. Два года назад я бы слепо поставил на Ломаченко. Сейчас, после того что произошло в Украине и в его карьере, после поражения, после возвращения и травм я скажу, что его шансы снизились. Но он великий воин, очень мастеровитый боец. Он может дать очень хороший урок Девину Хэйни.

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У меня нет стопроцентного прогноза. Вероятно, я скажу, что преимущество на стороне Хэйни, потому что он моложе, мотивированнее и физически крупнее. И он защищает титулы. Но главный стимул Василия - бой за звание абсолютного чемпиона, это мечта его жизни. Его брат в боксе Александр Усик уже стал абсолютным чемпионом в крузервейте. Василий всегда мечтал стать абсолютом. Так что эта возможность даст ему дополнительный стимул в бою. Но Хэйни - опасный соперник для него, я соглашусь с экспертами", - сказал Красюк в комментарии YouTube-каналу Bokserorg.

Напомним, бой Хэйни - Ломаченко состоится 20 мая в Лас-Вегасе (США) на MGM Grand Garden Arena.

Ранее стало известно, сколько Ломаченко заработает за бой с Хэйни.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Александр Красюк девин хэйни

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