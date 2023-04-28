Стало известно, сколько Ломаченко получит за бой с Хэйни
Спортсмен с украинским паспортом имеет возможность вернуться на отличный доход.
Бывший чемпион мира Василий Ломаченко проведет поединок с абсолютным чемпионом мира в легком весе Девином Хэйни.
Как сообщает Champion, спортсмен с украинским паспортом получит за поединок 900 тысяч долларов.
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По информации источника, если Ломаченко победит, то вернется к доходу, который был у него до поражения Теофимо Лопесу в 2020 году. После поражения американцу он перестал получать гонорары свыше миллиона долларов.
Напомним, что бой Девин Хэйни - Василий Ломаченко состоится 20 мая.
Ранее сообщалось, что MEGOGO не будет транслировать предстоящий титульный поединок.