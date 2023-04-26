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MEGOGO не будет транслировать бой Ломаченко - Хэйни

Бой спортсмена с украинским паспортом можно будет посмотреть на зарубежных каналах или нелегально.
Сегодня, 14:06
Василий Ломаченко - Девин Хэйни / Getty Images
Василий Ломаченко - Девин Хэйни / Getty Images

Бывший чемпион мира Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) проведет поединок против абсолютного чемпиона в легком весе Дэвина Хейни (29-0, 15 КО).

Медиасервис MEGOGO, который является основным для проведения боксерских поединков, не будет транслировать данный бой. Об этом они сообщили в комментариях на своей странице в Instagram.

"Медиасервис MEGOGO не будет транслировать бой за титул чемпиона мира в легком весе между Василием Ломаченко и Девином Хейни", - говорится в сообщении.

Напомним, Девин Хэйни и Василий Ломаченко проведут бой 20-го мая на арене MGM Grand в Лас-Вегасе, штат Невада, США.

Ранее сообщалось, что Майки Гарсия изъявил желание, чтобы Ломаченко провел бой с Гарсией или Дэвисом.


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