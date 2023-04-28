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Штонда: Хэйни фаворит, но он не боксировал с таким соперником, как Ломаченко

ISPORT.ua побеседовал с перспективным украинским боксером по поводу титульного боя Ломаченко - Хэйни.
Сегодня, 10:00
Богдан Штонда / Instagram
Богдан Штонда / Instagram

Непобежденный украинский боксер первого среднего веса Богдан Штонда (7-0, 3 КО) поделился мнением о предстоящем титульном поединке Василия Ломаченко (17-2, 11 КО) и Девина Хейни (29-0, 15 КО).

Журналист ISPORT.ua Дмитрий Данец побеседовал с украинским спортсменом, узнав его мнение о бое за звание абсолютного чемпиона легкого веса.

- Кто фаворит боя Ломаченко - Хэйни?

- Девин Хэйни, ведь время на его стороне.

- Какие сильные стороны у Хэйни, которые помогли ему зайти на пьедестал?

- Умная интеллектуальная работа, максималистский возраст. Также стоит отметить правильную команду, которая делает все, чтобы он был лучше своих соперников.

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- Благодаря чему Ломаченко может победить американца?

- Благодаря интеллекту, своим способностям и таймингу.

- Многие прогнозируют легкую и уверенную победу Хэйни. С чем это связано?

- Я так не могу сказать, потому что Василий разносторонний боксер который умеет думать и грамотно прорабатывать своих оппонентов под разными углами. Хэйни еще не приходилось боксировать с таким соперником, как Ломаченко, но, по моему мнению, Хэйни фаворит в этом противостоянии.

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- Как завершится бой Ломаченко - Хэйни?

- Это бокс, здесь возможно все, но, мне кажется, что бой будет зрелищным.

Напомним, бой Хэйни - Ломаченко должен состояться 20 мая в Лас-Вегасе (США) на MGM Grand Garden Arena.

Дмитрий Данец


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