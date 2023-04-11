Комми оценил шансы Ломаченко и Хейни в титульном бою

Бывший чемпион в легком весе Ричард Комми (30-4-2, 27 КО) поделился мнением о поединке Василия Ломаченко (17-2, 11 КО) и Девина Хейни (29-0, 15 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в легком дивизионе.

Во время общения с корреспондентом ISPORT Дмитрием Данцем, Комми не был многословным. По мнению ганского боксера, поединок будет равным и напряженным.

"На мой взгляд, поединок будет равным и напряженным. Поэтому оцениваю шансы Ломаченко и Хейни - 50 на 50", - отметил Комми.

Напомним, бой Хэйни - Ломаченко должен состояться 20 мая в Лас-Вегасе (США) на MGM Grand Garden Arena.

Ранее непобежденный украинский боксер Олег Довгун эксклюзивно поделился мнением о титульном поединке боксеров.

Дмитрий Данец