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Довгун: Ломаченко нужно брать пример с Усика

ISPORT.ua побеседовал с "украинским питбулем" по поводу титульного боя Ломаченко и Хэйни.
Сегодня, 09:50
Олег Довгун / instagram.com/ukrainian.pitbull
Олег Довгун / instagram.com/ukrainian.pitbull

Непобежденный украинский боксер второго легчайшего веса Олег Довгун (15-0, 5 КО) поделился мнением о поединке Василия Ломаченко (17-2, 11 КО) и Девина Хейни (29-0, 15 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в легком дивизионе.

По словам украинского спортсмена, шансы боксеров на успех равные.

"Я думаю, что бой точно пройдет всю дистанцию и будет очень равным. Шансы на победу - 50 на 50".

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Довгун также поделился мнением по поводу того, что в Украине недолюбливают Ломаченко из-за его пассивной позиции по поводу полномасштабной войны с россией.

"Мое мнение такое же самое - Ломаченко нужно больше высказываться, брать пример с Александра Усика", - сказал Довгун в эксклюзивном комментарии ISPORT.ua.

Напомним, бой Хэйни - Ломаченко должен состояться 20 мая в Лас-Вегасе (США) на MGM Grand Garden Arena.

Дмитрий Данец


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