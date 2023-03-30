Опыт в Украинских атаманах, переезд в США и цель о титуле чемпиона мира: интервью с "Украинским питбулем"

ISPORT.ua эксклюзивно пообщался с непобежденным украинцем Олегом Довгуном, который проставляет страну в США.

Непобежденный украинский боксер второго легчайшего веса Олег Довгун (15-0, 5 КО) несколько дней назад сумел защитить титул Североамериканской боксерской ассоциации (NABA). 28-летний спортсмен единогласным решением судей одолел Хуана Сентено (8-7-3, 1 КО) из Никарагуа.

Украинский боксер несколько лет назад перебрался в США, где и заключил контракт с американским промоутером. Все это время Довгун прославляет Украину в боксе и за его пределами.

Дмитрий Данец пообщался с "Украинским питбулем", узнав о его становлении в мировом спорте и нынешних планах на будущее.

- Ты начал заниматься боксом с 10 лет. Почему выбрал этот вид спорта?

- В моем городе (Стебник, Львовская область – прим.) большего выбора не было. Мой одноклассник пошел на бокс, а я следом за ним.

- Ты выступал в "Украинских атаманах". Расскажи о своем опыте выступлений за клуб?

- Я выступал за "Украинских атаманов" в 2015-м году. Тогда я помогал команде просто тренироваться, ведь в 2016-м году я был победителем Кубка Украины и лидером сборной Украины. В шестом сезоне я выступал в весе до 56 килограмм, где сумел добыть право на отбор на Олимпиаду в Рио-де-Женейро 2016.

Опыт в "Украинских атаманах" я получил очень большой, ведь меня тренировали лучшие тренеры в мире.

Источник: Instagram

- Ты в 23 года перебрался в США, где начал сотрудничать с Майклом МакСорли с Conn-Greb Boxing-Club. Как началось твое сотрудничество?

- Я поехал в США, когда мне было 23 года. Приезжал на пару месяцев, чтобы посмотреть, как на спаррингах. Мне удалось себя проявить и получил предложения начать профессиональную карьеру в США.

- Были предложения от украинских промоутеров?

- От украинских промоутеров предложений не было. Мое сотрудничество началось после Олимпийских игр-2016. Тогда я думал о том, чтобы остаться до следующих Олимпийских игр, но потом принял решение перейти в профессиональный бокс.

Источник: Instagram

- Какие твои дальнейшие планы после победы над Хуаном Сентенто?

- Это была моя вторая защита. Сейчас я немного отдохну, и моя команда будет думать, что дальше. Мы планируем, чтобы летом получить большой бой. Возможно, за основного претендента на чемпиона мира.

У нас в целях боксировать за чемпиона мира в текущем году, ведь мы высоко в мировых рейтингах и поднимемся еще выше после победы. В планах – быть следующим чемпионом мира с Украины!

- На профессиональном уровне ты провел 15 боев, в которых пять раз победил нокаутом. В чем особенность твоего стиля?

- В основном, что я имею высокий уровень боксерского IQ. Я играю с соперниками и контратакую, где вижу момент для этого. В большинстве случаев я вижу все удары соперников, так что работаю на встречу. Также я всегда двигаюсь, не стою перед оппонентом.

- Кто твой тренер и кто тебе помогает в подготовке к боям?

- Мой главный тренер - Майкл МакСорли. В подготовке также помогает Дерек Джионта, который также промоутер из StarBoxing.

Источник: Instagram

- "Украинский питбуль" - почему ты выбрал себе такое прозвище?

- Когда приехал в США, то мне сказали, что я, как питбуль, - агрессивный. Я сказал, что хочу украинское прозвище. Мой менеджер сказал, что могу быть – «Украинским питбулем». Мне очень понравилось, и я с первого боя имею это прозвище. Всегда напоминаю, что я украинец.

- Как фанаты в США относятся к тебе, поддерживают?

- Очень большая поддержка – от американцев и украинцев. В Питсбурге не было чемпиона больше десяти лет, а я ближе всего к титулу. Когда я главный в поединке, то всегда распроданы билеты. Я очень ценю поддержку.

- Кто твой пример, кумир?

- Сейчас это Александр Усик – наибольшая наша гордость. Также братья Кличко. Если рассматривать не с Украины, то это Мэнни Пакьяо.

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- Какой твой прогноз о судьбе боя Усик – Фьюри?

- Думаю, что Тайсон боится Усика. Бой будет, но в конце года, - сейчас они не договорятся. Уверен, что Усик победит.

Источник: Instagram

- Сейчас у тебя несколько поясов. Как твоя главная цель?

- Сейчас моя цель стать чемпионом мира по версии WBA. Также планирую стать мастером спорта Украины.

Олег Довгун активно помогает украинским военным и пострадавшим от полномасштабной войны с россией. Украинец ранее пожертвовал несколько тысяч долларов пострадавшим. Примечательно, что он искал флаг с Бахмута.

- Да, мне передали флаг с Бахмута. Я выходил с ним на ринг.

Дмитрий Данец, ISPORT.ua