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"Он на пути к выходу": Хэйни предрекает Ломаченко завершение карьеры

Абсолютный чемпион считает, что будущий бой может стать последним для его соперника.
Сегодня, 10:59
Девин Хэйни / Getty Images
Девин Хэйни / Getty Images

Абсолютный чемпион легкого дивизиона Девин Хэйни пожаловался, что его соперник Василий Ломаченко не помогает в продвижении будущего боя.

Однако при этом американский боксер отметил, что знает, почему его оппонент ведет себя тихо. По его мнению, тот понимает, что их поединок будет последним в его карьере.

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"Ломаченко не хочет продавать бой. Я знал, что он будет молчать. Он правильно себя ведет. Веди себя тихо. Он знает, что находится на пути к выходу. До свидания", - приводит слова Хэйни Boxing News 24.

Напомним, бой Хэйни - Ломаченко состоится 20 мая в Лас-Вегасе (США) на MGM Grand Garden Arena.

Ранее промоутер Усика сделал прогноз на бой Хэйни - Ломаченко.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко девин хэйни

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