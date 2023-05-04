"Он на пути к выходу": Хэйни предрекает Ломаченко завершение карьеры
Абсолютный чемпион считает, что будущий бой может стать последним для его соперника.
Абсолютный чемпион легкого дивизиона Девин Хэйни пожаловался, что его соперник Василий Ломаченко не помогает в продвижении будущего боя.
Однако при этом американский боксер отметил, что знает, почему его оппонент ведет себя тихо. По его мнению, тот понимает, что их поединок будет последним в его карьере.
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"Ломаченко не хочет продавать бой. Я знал, что он будет молчать. Он правильно себя ведет. Веди себя тихо. Он знает, что находится на пути к выходу. До свидания", - приводит слова Хэйни Boxing News 24.
Напомним, бой Хэйни - Ломаченко состоится 20 мая в Лас-Вегасе (США) на MGM Grand Garden Arena.
Ранее промоутер Усика сделал прогноз на бой Хэйни - Ломаченко.