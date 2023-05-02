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"20 мая! Уничтожение!": Хэйни пригрозил Ломаченко

Абсолютный чемпион сделал краткий прогноз на будущий поединок.
Вчера, 21:58
Девин Хэйни и Василий Ломаченко / Getty Images
Девин Хэйни и Василий Ломаченко / Getty Images

Абсолютный чемпион легкого дивизиона Девин Хэйни поделился ожиданиями от предстоящего боя против Василия Ломаченко.

Американский боксер выразил уверенность в своем успехе и не сомневается, что доведет свой рекорд на профессиональном ринге до 30 побед без поражений, одолев соперника.

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"Сбой в Матрице… 20 мая! Уничтожение!! 30-0", - написал Хэйни в своем Instagram.

Напомним, бой Хэйни - Ломаченко состоится 20 мая в Лас-Вегасе (США) на MGM Grand Garden Arena.

Ранее промоутер Усика сделал прогноз на бой Хэйни - Ломаченко.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко девин хэйни

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