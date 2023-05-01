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"Он его убьет": Стивенсон сделал прогноз на бой Хэйни - Ломаченко

Американец отметил значимость габаритов в титульном поединке.
Сегодня, 09:10
Василий Ломаченко - Девин Хэйни / Getty Images
Василий Ломаченко - Девин Хэйни / Getty Images

Чемпион мира в двух весовых категориях Шакур Стивенсон высказался о поединке Дэвина Хэйни и Василия Ломаченко.

По словам американца, Хэйни удастся защитить титулы благодаря своим габаритам. 

"Дэвин слишком большой. Я считаю, что его габариты… Не поймите меня неправильно. Ломаченко умеет драться, но Дэвин больше всех в его весовой категории. Он покажет на весах 135 фунтов (61,2 кг), а после этого в девяти случаев из десяти раздуется до 150-160 (68-72,5 кг). В день боя Ломаченко же будет весить 137-138 фунтов (62,1-62,5 кг). Как по мне, то это нечестно. Я думаю, он убьет Ломаченко".

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"Ну, не убьет, ведь я не считаю, что Хэйни просто избивает своих соперников. Но он его перебоксирует", - приводит слова Стивенсона Boxing News.

Напомним, бой Хэйни - Ломаченко состоится 20 мая в Лас-Вегасе (США) на MGM Grand Garden Arena. Ранее промоутер Усика сделал прогноз на титульный поединок.


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