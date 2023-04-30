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Бывший чемпион назвал главный недостаток Хэйни

Тимоти Брэдли оценил будущего соперника Василия Ломаченко.
Сегодня, 12:39
Девин Хэйни / Getty Images
Девин Хэйни / Getty Images

Бывший обладатель поясов в двух весовых категориях Тимоти Брэдли поделился мыслями о поединке между абсолютным чемпионом легкого дивизиона Девином Хэйни и Василием Ломаченко.

По его мнению, у американского боксера могут возникнуть проблемы в ближнем бою, чем постарается воспользоваться его соперник.

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"Хейни отлично боксирует на средней и далекой дистанциях. У него длинные и быстрые руки, он прекрасно бьет навстречу. Однако у него есть недостаток, и это ближний бой.

Когда вы подбираетесь к нему, он стремится войти в клинч. И Ломаченко знает, как избежать этого", - приводит слова Брэдли ESPN.

Напомним, бой Хэйни - Ломаченко состоится 20 мая в Лас-Вегасе (США) на MGM Grand Garden Arena.

Ранее стало известно, сколько Ломаченко заработает за бой с Хэйни.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Тимоти Брэдли девин хэйни

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