"Он сделает свое дело": Экс-соперник Ломаченко объяснил, почему он победит Хэйни

Британский ветеран бокса Энтони Кролла высказался о поединке своего бывшего соперника Василия Ломаченко против абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хэйни.

По словам Кроллы, он уверен, что спортсмен с украинским паспортом покажет достойное выступление, которое позволит ему победить.

"Я не могу дождаться этого боя. Конечно, у Хэйни есть габариты. Теофимо Лопес задал тактики, которым, пожалуй, будет пытаться следовать Девин. Но я верю, что мы увидим еще один великолепный вечер от Ломаченко".

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"Мне кажется, что его подвижность очень утомит Хэйни. Ломаченко - достаточно большой андердог у букмекеров, но я считаю, что он сделает свое дело", - сказал Кролла в интервью YouTube-каналу Punchout Boxing.

Напомним, что бой Девин Хэйни - Василий Ломаченко состоится 20 мая в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что Ломаченко напомнил о бое с Хэйни, записав обращение к болельщикам.