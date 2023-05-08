iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Он сделает свое дело": Экс-соперник Ломаченко объяснил, почему он победит Хэйни

Энтони Кролла назвал фаворита поединка за абсолютное чемпионство в легком весе.
Сегодня, 11:57
Девин Хэйни и Василий Ломаченко / Getty Images
Девин Хэйни и Василий Ломаченко / Getty Images

Британский ветеран бокса Энтони Кролла высказался о поединке своего бывшего соперника Василия Ломаченко против абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хэйни.

По словам Кроллы, он уверен, что спортсмен с украинским паспортом покажет достойное выступление, которое позволит ему победить.

"Я не могу дождаться этого боя. Конечно, у Хэйни есть габариты. Теофимо Лопес задал тактики, которым, пожалуй, будет пытаться следовать Девин. Но я верю, что мы увидим еще один великолепный вечер от Ломаченко".

Читай также: "Техническое противостояние с качелям": Тренер Фьюри сделал прогноз на бой Ломаченко - Хэйни

"Мне кажется, что его подвижность очень утомит Хэйни. Ломаченко - достаточно большой андердог у букмекеров, но я считаю, что он сделает свое дело", - сказал Кролла в интервью YouTube-каналу Punchout Boxing.

Напомним, что бой Девин Хэйни - Василий Ломаченко состоится 20 мая в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что Ломаченко напомнил о бое с Хэйни, записав обращение к болельщикам.


Статьи по теме

УПЛ: Кривбасс примет Динамо, Заря сыграет с Металлист 1925 УПЛ: Кривбасс примет Динамо, Заря сыграет с Металлист 1925
Лучший новичок сезона НБА посетил Гран-при Майами после прошлогоднего конфуза Лучший новичок сезона НБА посетил Гран-при Майами после прошлогоднего конфуза
Эксперимент: Sdy - капитан Monte на BLAST Paris Major 2023 Эксперимент: Sdy - капитан Monte на BLAST Paris Major 2023
ТОП-5 моментов игрового дня НБА: трехочковый Хардена и шикарная комбинация Финикса ТОП-5 моментов игрового дня НБА: трехочковый Хардена и шикарная комбинация Финикса
Помочь журналистам

Видео

Гвоздик - Болотникс: лучшие моменты боя
Гвоздик - Болотникс: лучшие моменты боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк стала первой ракеткой мира, Свитолина вошла в топ-600
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Фриц обошел Оже-Альяссима, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Бресель нанес поражение Селби и взял первый чемпионский титул
просмотров

Последние новости

Украина12:58
УПЛ: Кривбасс примет Динамо, Заря сыграет с Металлист 1925
НБА12:50
Лучший новичок сезона НБА посетил Гран-при Майами после прошлогоднего конфуза
Киберспорт12:40
Эксперимент: Sdy - капитан Monte на BLAST Paris Major 2023
НБА12:30
ТОП-5 моментов игрового дня НБА: трехочковый Хардена и шикарная комбинация Финикса
НХЛ12:15
Плей-офф НХЛ: расписание и результаты матчей
Европа12:12
Холанд может получить от Манчестер Сити солидные бонусы по итогам сезона-2022/23
Киберспорт12:10
Blast Paris Major 2023: Monte начнут свой путь с матча против Faze
Бокс11:57
"Он сделает свое дело": Экс-соперник Ломаченко объяснил, почему он победит Хэйни
Европа11:46
Тен Хаг: Мы хотим, чтобы Де Хеа остался в Манчестер Юнайтед
Европа11:35
Возвращение грифонов: Фанаты Дженоа устроили феерическое шоу в честь возвращения в Серию А
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK