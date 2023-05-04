Ломаченко напомнил о бое с Хэйни, записав обращение к болельщикам
Поскольку страница боксера в Instagram для Украины недоступна, видео было размещено на открытом аккаунте.
Василий Ломаченко в своем ближайшем бою встретится в ринге с абсолютным чемпионом легкого дивизиона Девином Хэйни.
Поединок состоится 20 мая в Лас-Вегасе (США) на MGM Grand Garden Arena.
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Перед боем боксер с украинским паспортом решил напомнить о себе, записав обращение к поклонникам.
Поскольку для Украины нет доступа к аккаунту Ломаченко в Instagram, видео было опубликовано на странице LomUs.
"Привет, это Лома. Не забываете о моем самом большом бое с Девином Хэйни на MGM Grand в Лас-Вегасе. Добро пожаловать!" - сказал боксер.
Ранее стало известно, сколько Ломаченко заработает за бой с Хэйни.