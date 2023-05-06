"Техническое противостояние с качелям": Тренер Фьюри сделал прогноз на бой Ломаченко - Хэйни

Тренер обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Шугар Хилл Стюард высказался о бое абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хэйни против Василия Ломаченко.

По словам специалиста, зрители увидять технический поединок.

"Это будет техничный бой. Это один из поединков, которые я хочу посмотреть. Мне бы хотелось, чтобы кого-то поймали мощным ударом, но я считаю, что это будет очень техническое противостояние с качелями в обе стороны".

Специалист считает, что победу одержит американский чемпион.

"Я отдам предпочтение Хэйни из-за его габаритов и размаха рук. К тому же он очень хороший боксер. Но и Ломаченко не всегда был больше своих соперников, так что он привык к более крупным и длинноруким парням. Я предвижу битву с качелями, очень близкий бой. Я не думаю, что это будет односторонний поединок, ведь они оба на вершине, оба великолепные бойцы. Я с удовольствием наблюдаю за обоими и просто жду хорошего, захватывающего поединка".

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"Девин будет использовать габариты, размах рук и боксерские навыки. Ломаченко нужно справиться с этим. Мы увидим от него спурты, потому что он достаточно умный, чтобы нивелировать некоторые инструменты Хэйни. Я вижу, что Девин будет вносить коррективы. Это будет бой с качелями. Возможно, не такой однозначный для публики. В тот вечер на ринге будет битва с качелями от двух превосходных бойцов", - сказал Стюард в интервью YouTube-каналу Boxing News.

Напомним, бой Девин Хэйни - Василий Ломаченко состоится 20 мая в Лас-Вегасе. Ранее сообщалось, что Хэйни предрекает Ломаченко завершение карьеры после поединка.