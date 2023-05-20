Ломаченко - Хэйни: результаты взвешивания
Боксеры посетили официальное мероприятие перед поединком.
Бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко проведет бой с абсолютным чемпионом в легком весе Девином Хейни.
В преддверии поединка состоялась церемония взвешивания, на которой боксеры показали разный вес.
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24-летний американец оказался легче спортсмена с украинским паспортом.
Результаты взвешивания:
- Девин Хэйни - 60,8 кг
- Василий Ломаченко - 61,2 кг
Отметим, что изначально боксеры взвесились за закрытыми дверями. Тогда американцу пришлось раздеться, чтобы уложиться в вес.
Напомним, поединок Девина Хэйни и Василия Ломаченко состоится 20-го мая на арене MGM Grand в Лас-Вегасе, штат Невада, США.
Ранее сообщалось, что промоутерская компания бесплатно покажет для украинцев бой Ломаченко - Хэйни.