Ломаченко - Хэйни: результаты взвешивания

Бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко проведет бой с абсолютным чемпионом в легком весе Девином Хейни.

В преддверии поединка состоялась церемония взвешивания, на которой боксеры показали разный вес.

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24-летний американец оказался легче спортсмена с украинским паспортом.

Результаты взвешивания:

Девин Хэйни - 60,8 кг

Василий Ломаченко - 61,2 кг

Отметим, что изначально боксеры взвесились за закрытыми дверями. Тогда американцу пришлось раздеться, чтобы уложиться в вес.

Напомним, поединок Девина Хэйни и Василия Ломаченко состоится 20-го мая на арене MGM Grand в Лас-Вегасе, штат Невада, США.

Ранее сообщалось, что промоутерская компания бесплатно покажет для украинцев бой Ломаченко - Хэйни.