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Ломаченко и Хэйни прошли церемонию взвешивания за закрытыми дверьми

У американца были некоторые сложности с весами.
Вчера, 23:05
Дэвин Хэйни и Василий Ломаченко / Getty Images
Дэвин Хэйни и Василий Ломаченко / Getty Images

Василий Ломаченко и Дэвин Хэйни провели взвешивание в Лас-Вегасе за закрытыми дверьми, сообщает Boxing Scene.

Американский боксер и абсолютный чемпион в легком весе немного не вписался в разрешенные лимиты. Однако, сняв одежду, Хэйни показал необходимые нормы, составляющие 61,2 кг.

Ломаченко же в свою очередь не имел никаких проблем с весами, и даже оказался немного тяжелее своего оппонента 61,2 кг против 61,1 кг. 

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Официальная церемония взвешивания пройдет в 02:00 20 мая по киевскому времени. Ее можно посмотреть на официальном Youtube-канале.

Для Хэйни этот поединок может стать последним в рамках легкого веса, американец признавался, что ему нелегко дается каждый подстраиваться под требования.

Напомним, что сам поединок состоится 20 мая в Лас-Вегасе на MGM Grand Garden Arena.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Дэвин Хэйни

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