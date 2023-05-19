Актер из Мелитополя - Ломаченко: Вася, во время боя, опусти руки и молись

Недавно, во время пресс-конференции к бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе против Девина Хэйни, Василий Ломаченко в очередной раз отказался обсуждать тему войны с россией.

Тогда боец с украинским паспортом заявил, что его слова и действия никак не повлияют на войну, а потому ему остается лишь молиться.

Эти слова лишь сильнее настроили украинцев против боксера. Вскоре к нему обратился актер из Мелитополя Артур Логай, который дал ему аналогичный совет.

"Вроде бы украинский спортсмен, но, как по мне, риторика граждан страны 404. У меня есть встречное предложение. Василий, завтра во время боя просто опусти руки и начни молиться, чтобы Господь остановил это избиение и, даже больше, сделал тебя победителем в этом поединке".

"Что же ты можешь сделать. Например, взять процент со своего многомиллионного гонорара за бой и задонатить в фонд Сергея Притулы. Или в фонд "Повернись живим" на защиту ПВО, или на комплекс БПЛА. Или купить 10, 20, 30 машин для ЗСУ".

"Или, в конце концов, как украинский спортсмен, просто выйти и на все мировое сообщество сказать, что россия - страна-террорист и ты, Василий Ломаченко, мировой спортсмен, против того, чтобы спортсмены россии и беларуси участвовали в спортивных соревнованиях".

Напомним, что бой Девин Хэйни - Василий Ломаченко состоится в субботу, 20 мая, в Лас-Вегасе, штат Невада, на MGM Grand Garden Arena.