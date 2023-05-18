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"Только бог может что-то изменить": Ломаченко высказался о войне россии против Украины

Боксер уверен, что никакие его слова и действия ни на что не влияют.
Сегодня, 10:59
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Василий Ломаченко на пресс-конференции перед боем с абсолютным чемпионом легкого дивизиона Девином Хэйни ответил на вопрос о развязанной россиянами войне против Украины.

Боксер с украинским паспортом отметил, что не хочет рассуждать на эту тему, поскольку уверен, что от него ничего не зависит и остается только молиться.

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"Как на меня повлияла война? Трудно сказать, потому что ты ничего не можешь изменить. Если ты что-то говоришь или делаешь, то это ничего не изменит.

Я думаю, только бог может что-то изменить. Поэтому мы просто должны молиться и просить его прекратить эту войну", - сказал Ломаченко на пресс-конференции.

Напомним, бой Хэйни - Ломаченко состоится 20 мая в Лас-Вегасе (США) на MGM Grand Garden Arena.

ранее Василий Ломаченко оценил значимость боя с Девином Хэйни.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко война с россией

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