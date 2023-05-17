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"Последний шанс": Ломаченко оценил значимость боя с Хэйни

Боксер из Украины снова поборется за звание абсолютного чемпиона.
Сегодня, 16:24
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Василий Ломаченко отметил важность будущего поединка против абсолютного чемпиона легкого дивизиона Девина Хэйни.

По его словам, он понимает, что это его последний шанс стать бесспорным чемпионом, поскольку в случае неудачи объединить титулы будет уже практически нереально.

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"Мы все понимаем, что если я не воспользуюсь этим шансом, то Хэйни поднимется в другой вес. Я верю, что он перейдет в следующую весовую категорию. Поэтому это мой последний шанс. После этого мне, возможно, понадобится десять лет, чтобы объединить титулы, так что это нереально.

Я всегда усердно тренируюсь, всегда делаю это на высоком уровне. Но эта подготовка была особенной для меня, потому что я верю в мою мечту, в мою цель. Вся моя подготовка была очень тяжелой и прошла на все сто процентов", - сказал Ломаченко в комментарии Fight Hub TV.

Напомним, бой Хэйни - Ломаченко состоится 20 мая в Лас-Вегасе (США) на MGM Grand Garden Arena.

Ранее Девин Хэйни сделал однозначный прогноз на свой поединок с Василием Ломаченко.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко девин хэйни

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