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Ломаченко - о бое с Хэйни: Я понимаю, почему меня считают аутсайдером

Именитый боксер высказался о чемпионском поединке.
Сегодня, 09:53
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Бывший чемпион трех весовых категорий Василий Ломаченко поделился мнением по поводу боя с обладателем бесспорного титула в легком весе Девином Хэйни.

По словам спортсмена с украинским паспортом, он знает, что его считают аутсайдером, но ему все равно на мнение других людей.

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"Я не удивлен. Я понимаю, почему люди считают меня аутсайдером. Мне все равно на их мнение. Я просто хочу доказать, кем являюсь на самом деле", - приводит слова Ломаченко Boxing News 24.

Напомним, поединок Девина Хэйни и Василия Ломаченко состоится 20-го мая на арене MGM Grand в Лас-Вегасе, штат Невада, США. Ранее Ломаченко назвал главные сложности перед боем с американцем.


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