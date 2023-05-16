Ломаченко назвал главные сложности перед боем с Хэйни

Спортсмен с украинским паспортом высказался о поединке за абсолютное чемпионство в легком весе.

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко поделился подробностями подготовки к бою против обладателя всех титулов в легком весе Девина Хэйни.

По словам спортсмена с украинским паспортом, предстоящей поединок особенный для него.

"Я очень счастлив, потому что этот тренировочный лагерь и бой будут особенными для меня. Всегда тяжело готовиться к поединку, ведь ты делаешь много работы, много сложных упражнений. Ты всегда должен быть сфокусирован на своей цели, на своем поединке".

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Ломаченко признался, что тяжелее всего дается ему во время подготовки.

"У тебя очень жесткий график на протяжении тренировочного лагеря, но во время этого кэмпа я чувствую, что это приближает меня к моей цели. Это мотивирует меня. Это нелегко, и ты всегда должен быть сосредоточен. Больше всего я фокусируюсь на сложных упражнениях, когда мне нужно сделать их в новом количестве. Это сложно, потому что я должен поставить в этом упражнении новый рекорд", - приводит слова Ломаченко Top Rank Boxing.

Напомним, бой Девина Хэйни и Василия Ломаченко состоится 20-го мая на арене MGM Grand в Лас-Вегасе, штат Невада, США. На ISPORT доступен проморолик поединка.