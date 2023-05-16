"Хотим забить гвоздь в гроб Ломы": Отец Хэйни о поединке с Ломаченко

Билл Хэйни, отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком дивизионе американца Девина Хэйни, высказался о поединке своего сына с Василием Ломаченко.

По словам специалиста, он не хочет слышать оправданий от спортсмена из Украины. Хэйни-старший желает, чтобы американец закончил карьеру Ломаченко.

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"У него только два поражения, и в обоих случаях у него есть оправдания. Мы хотим положить конец его оправданиям, забить гвоздь в гроб Ломы и отправить восвояси", - приводит слова Хэйни-старшего Ring News 24.

Напомним, бой Девина Хэйни и Василия Ломаченко состоится 20-го мая на арене MGM Grand в Лас-Вегасе, штат Невада, США. На ISPORT доступен проморолик поединка.