Менеджер Ломаченко: Василий заставил троих бойцов покинуть трон из-за своего стиля

Менеджер бывшего чемпиона мира Василия Ломаченко (17-2, 11 КО) Эгис Климас поделился мнением по поводу поединка своего подопечного против Девина Хейни (29-0, 15 КО).

По словам функционера, спортсмен с украинским паспортом одержит победу благодаря своему стилю.

"Ломаченко 34 года (35 лет - прим.), в таком возрасте с человеком не произойдет ничего плохого, если ты ведешь правильный образ жизни и делаешь то, что должен делать. Этот возраст не имеет особого значения. Я бы, наверное, больше волновался о 24-летнем парне, чем о 34-летнем. 24-летний парень недостаточно зрелый".

Читай также: "У меня нет времени": Ломаченко - о поединке за абсолютное чемпионство

"Ломаченко заставил троих бойцов покинуть трон из-за своего стиля, и они не могли видеть. Они не смогли найти его на ринге. Лома собирается истощать его", - приводит слова Климаса Top Rank Boxing.

Напомним, что Ломаченко проведет бой с Девином Хейни 20 мая. На ISPORT.ua доступен проморолик боя.