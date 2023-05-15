"У меня нет времени": Ломаченко - о поединке за абсолютное чемпионство

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко поделился ожиданиями по поводу предстоящего поединка против Девина Хэйни.

По словам спортсмена с украинским паспортом, у него, возможно, последний шанс, чтобы стать чемпионом.

"У меня нет времени. Я не молод. Всего один бой и четыре пояса. Теперь этот поединок очень близко".

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Ломаченко заявил, что не понимает систему определения чемпионства.

"В профессиональном боксе у нас есть четыре чемпионских пояса. Можно быть чемпионом мира, но только в одной организации. Как так получилось, что в одной весовой категории может быть четыре чемпиона? Это похоже на гонку с большим количеством маши и с двумя первыми местами. Как? Я не могу этого понять. Я считаю, что должен быть только один чемпион", - приводит слова Ломаченко Boxing News 24.

Напомним, бой Девина Хэйни и Василия Ломаченко состоится 20-го мая на арене MGM Grand в Лас-Вегасе, штат Невада, США.