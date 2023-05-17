"Я не позволю ему": Хэйни предупредил Ломаченко перед боем

Абсолютный чемпион мира в легком весе американец Девин Хэйни высказался о поединке с Василием Ломаченко.

По словам американца, он знает план своего будущего соперника, а значит не даст ему его реализовать.

"Мы все знаем, что план Ломы будет заключаться в том, чтобы сблизиться, и я не сомневаюсь, что он постарается действовать грязно. Он будет делать подобные вещи".

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"Я сильный боец. Я большой и в хорошей форме. Я собираюсь сломить его. Нет сомнений, что он постарается вымотать меня такими действиями, но я не позволю ему этого сделать", - приводит слова американца Boxing News 24.

Напомним, бой Девина Хэйни и Василия Ломаченко состоится 20-го мая на арене MGM Grand в Лас-Вегасе, штат Невада, США. Ранее сообщалось, что Ломаченко назвал главные сложности перед боем с Хэйни.