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"Вполне уверенно справится": Хирн назвал фаворита боя Хэйни - Ломаченко

Известный промоутер оценил соперников перед будущим поединком.
Сегодня, 15:28
Эдди Хирн / Getty Images
Эдди Хирн / Getty Images

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн поделился мыслями о предстоящем бое между абсолютным чемпионом легкого дивизиона Девином Хэйни и Василием Ломаченко.

Промоутер считает, что спортсмен из Украины все еще является хорошим бойцом, но уже не тем, каким был раньше, из-за чего американец должен достаточно уверенно с ним разобраться.

"Ломаченко - невероятный боец, все еще один из лучших в легком дивизионе. Просто он стал немного старше, более изношен, получил больше травм и не имеет сильного импульса.

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Давайте посмотрим на несколько его последних боев. Ломаченко дрался с Теофимо Лопесом. Он проиграл ему, перенес операцию на плече, а затем вернулся в поединке с Масайоши Накатани и справился с ним. Это парни достаточно низкого уровня.

Я не думаю, что это мисматч. Я считаю Ломаченко одним из лучших бойцов вне зависимости от весовой категории. Я просто думаю, что Девин в данный момент на подъеме. Со своими скоростью и навыками он вполне уверенно справится с Ломаченко", - цитирует Хирна Boxing News 24/7.

Напомним, бой Девина Хэйни и Василия Ломаченко состоится 20 мая на арене MGM Grand в Лас-Вегасе, штат Невада, США.

Ранее Ломаченко назвал главные сложности перед боем с Хэйни.

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