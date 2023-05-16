"Я андердог и старый боксер": Ломаченко - о бое с Хэйни

Спортсмен из Украины оценил свои шансы в поединке с американским чемпионом.

Бывший чемпион мира Василий Ломаченко высказался о поединке против абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хэйни.

По словам спортсмена из Украины, ему нравится, что является андердогом.

"Мне нравится быть андердогом. Для меня это лучше, чем было раньше, когда многие говорили: "О, это будет легко для Ломы". Когда ты андердог, тебе просто нужно быть самим собой".

Читай также: "Хотим забить гвоздь в гроб Ломы": Отец Хэйни о поединке с Ломаченко

Ломаченко назвал сильные стороны американца.

"Хэйни - умный боксер. Он разбирается в боксе и знает, что необходимо делать на ринге. Я понимаю его уровень. Для меня это будет нелегко, но реально.

Хэйни испытывает больше давления, чем я. Для меня это оптимально. Это придает мне мотивации. Ему нужно переживать об этом. Меня же это не волнует, потому что я проигрывал, я андердог и старый боксер", - приводит слова Василия Top Rank Boxing.

Напомним, бой Девина Хэйни и Василия Ломаченко состоится 20-го мая на арене MGM Grand в Лас-Вегасе, штат Невада, США. Ранее сообщалось, что Ломаченко назвал главные сложности перед боем с Хэйни.