"Потихоньку тебя убивает": Экс-соперник Ломаченко оставил предупреждение Хэйни

Венесуэльский ветеран Хорхе Линерас высказался о поединке абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хэйни и Василия Ломаченко.

По словам опытного боксера, спортсмен с украинским паспортом имеет все необходимое, чтобы победить. По этой причине американец не должен ждать легкой прогулки.

"Мы увидим, что самое главное качество Ломаченко - это его опыт, потому что у него есть талант. Он быстрый и, думаю, более мощный чем Хэйни. Он потихоньку тебя убивает. Я говорю так, ведь сам проходил через это.

У Хэйни есть дистанция, он молод, более крупный, чем Лома. Я считаю, что в этом бою все зависит от плана. Необходимо прогрессировать, чтобы побежить. Стратегия будет фундаментальным ключом для Ломаченко и Хэйни".

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"Лома выглядит хорошо. Он выглядит здорово. Хотя это уже и не тот Лома, с которым когда-то дрался я. Но вы видели, что он в порядке, в боях с Накатани и Ортисом. Они оба были хорошими боксерами", - приводит слова Линареса Boxing News 24.

Отметим, что в 2018 году Ломаченко нокаутировал Линареса в десятом раунде.

Напомним, поединок Девина Хэйни и Василия Ломаченко состоится 20-го мая на арене MGM Grand в Лас-Вегасе, штат Невада, США. В преддверии боя украинец потроллил своего соперника.