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Хэйни и Ломаченко устроили дуэль взглядов

Соперники сойдутся в ринге 20 мая в Лас-Вегасе.
Сегодня, 07:54
Девин Хэйни и Василий Ломаченко / Getty Images
Девин Хэйни и Василий Ломаченко / Getty Images

Абсолютный чемпион легкого дивизиона Девин Хэйни в ближайшем бою будет защищать свои титулы против бывшего обладателя поясов в трех весовых категориях Василия Ломаченко.

Поединок состоится 20 мая на арене MGM Grand в Лас-Вегасе, штат Невада, США. 

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Перед боем американский чемпион и боксер из Украины встретились на пресс-конференции, после которой провели традиционную дуэль взглядов.

Вашему вниманию видео битвы взглядов Хэйни и Ломаченко:

Отметим, ранее Василий Ломаченко оценил значимость боя с Девином Хэйни.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко видео битвы взглядов девин хэйни

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