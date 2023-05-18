Хэйни и Ломаченко устроили дуэль взглядов

Соперники сойдутся в ринге 20 мая в Лас-Вегасе.

Абсолютный чемпион легкого дивизиона Девин Хэйни в ближайшем бою будет защищать свои титулы против бывшего обладателя поясов в трех весовых категориях Василия Ломаченко.

Поединок состоится 20 мая на арене MGM Grand в Лас-Вегасе, штат Невада, США.

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Перед боем американский чемпион и боксер из Украины встретились на пресс-конференции, после которой провели традиционную дуэль взглядов.

Вашему вниманию видео битвы взглядов Хэйни и Ломаченко:

The Super Bowl of the Lightweight division 🏆#HaneyLoma | SAT | https://t.co/5NUYllW4TG pic.twitter.com/BxRXwDxpZs — Top Rank Boxing (@trboxing) May 17, 2023

Отметим, ранее Василий Ломаченко оценил значимость боя с Девином Хэйни.