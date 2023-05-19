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"Ему нужно поучить правила": Ломаченко потроллил Хэйни

Спортсмен с украинским паспортом отреагировал на критику американского чемпиона.
Сегодня, 10:05
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко высказался о критике со стороны Девина Хэйни.

Американец считает, что спортсмен из Украины ведет себя грязно в ринге. По словам Ломы, он действует строго по правилам.

"Слова Хэйни меня не волнуют. Я знаю, кто я и что я могу. На протяжении своей боксерской карьеры я всегда был джентльменом на ринге. Я не могу комментировать его слова. Возможно, вы спрашивали его об этом. Почему он так говорит?".

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"Я наношу удары в клинче? Это правило: ты остаешься в клинче и работаешь, а затем, когда рефери что-то говорит, ты должен отреагировать. Если он молчит и ничего не говорит, мне нужно работать дальше. Неважно, на ближней дистанции, на дальней, в клинче или без клинча, я все равно работаю. Правильно? Это есть в правилах? Есть. Так что я не понимаю. Для меня это не сюрприз, потому что я знаю правила. Возможно, ему следует почитать правила, немного их поучить. Я не знаю", - сказал Ломаченко в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Напомним, поединок Девина Хэйни и Василия Ломаченко состоится 20-го мая на арене MGM Grand в Лас-Вегасе, штат Невада, США. Ранее Ломаченко заявил, что понимает, почему он андердог.


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