"Я все сделал правильно": Хэйни оценил свои кондиции перед боем с Ломаченко

Абсолютный чемпион легкого дивизиона Девин Хэйни оценил свою готовность к предстоящему бою против Василия Ломаченко.

По словам американского боксера, он отлично поработал с диетологом в тренировочном лагере и чувствует себя в этом весе просто прекрасно.

"Мой вес в порядке. Я все сделал правильно. Диетолог работал со мной восемь недель в этом лагере. Перед предыдущим боем он смог пробыть только четыре недели. Я чувствую себя прекрасно. Я чувствую себя сильным. Я готов.

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За всю мою карьеру я не мог себе этого позволить. Но когда я начал зарабатывать большие деньги, я пожалел, что не нанял диетолога раньше, потому что это очень помогает. Я чувствую себя намного сильнее и просто лучше.

Все знают, как тяжело мне оставаться в легком весе. Пока что это лучший вес, который у меня был к этому моменту. И я чувствую себя прекрасно.

Моя главная цель - пойти туда и хорошо выглядеть, победить, а потом посмотрим. Сейчас я прекрасно себя чувствую в спортзале, я отлично себя чувствую на тренировках, я сильный и расслабленный. Мне не нужно слишком много дополнительных тренировок, слишком много переутомления, но мы должны посмотреть, как я себя чувствую на ринге", - цитирует Хэйни Boxing Scene.

Напомним, бой Хэйни - Ломаченко состоится 20 мая в Лас-Вегасе (США) на MGM Grand Garden Arena.

Ранее Девин Хэйни сделал однозначный прогноз на свой поединок с Василием Ломаченко.