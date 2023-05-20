Промоутерская компания Top Rank бесплатно покажет для украинцев бой Ломаченко - Хэйни
У жителей нашей страны появился легальный способ посмотреть поединок
Стало известно, где в Украине можно будет посмотреть бой между американцем Дэвином Хейни и боксером с украинским паспортом Василием Ломаченко.
Промоутерская компания TopRank, представляющая интересы Василия, организует бесплатную прямую трансляцию на YouTube для жителей нашей страны.
Это единственный легальный и бесплатный способ посмотреть бой в Украине. Компания MEGOGO отказалась от трансляции поединка Хэйни - Ломаченко.
Схватка между Василием и Дэвином состоится в ночь с 20 на 21 мая. Примерное время начала - 03:00 по Киеву
Напомним, ранее боксеры провели взвешивание за закрытыми дверями.